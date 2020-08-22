رياضة | أسطورة تشيلسي يوجه صدمة كبيرة لبرشلونة بشأن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة تشيلسي يوجه صدمة كبيرة لبرشلونة بشأن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أسطورة الكرة الإنجليزية ونجم تشيلسي السابق، توني كاسبارينو، صدمة قوية لجماهير نادي برشلونة الإسباني، بشأن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقال الأسطورة الإيرلندية خلال تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي تلغراف " حان الوقت لجلب لاوتارو مارتينيز إلى مانشستر سيتي لخلافة أغويرو.

وأضاف :"أنه مهاجم مفترس مثل اغويرو ، أري أنه أفضل من جابريال خيسوس في الوقت الحالي".

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وأكمل :" يقوم غابرييل جيسوس بعمل قوي للغاية ولديه معدل عمل رائع، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف، لكنني لا أعتقد أن أرقامه جيدة بما يكفي لمان سيتي’’.

وتابع :" لاوتارو الخليفة الشرعي لاغويرو ، لا اري افضل منه في الوقت الحالي، سيكون جيد لمانشستر سيتي إذا تعاقد معه " .

يذكر أن لاوتارو مارتينيز يرتبط بشرط جزائي مع نادي إنتر ميلان الإيطالي يقدر بـ 111 مليون يورو ، وسط صراع كبير من أندية برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.