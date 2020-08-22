رياضة | شيكابالا يؤازر الزمالك أمام الأهلي في القمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شيكابالا يؤازر الزمالك أمام الأهلي في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بالنادي في استاد القاهرة الدولي من أجل مساندة الزمالك في مواجهة القمة أمام النادي الأهلي.

ويغيب شيكابالا عن المباراة بسبب الإيقاف بعد أحداث لقاء السوبر المصري.

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ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز في تمام التاسعة مساء.

ويغيب شيكابالا عن مباراة القمة بسبب إيقافه لـ10 مباريات من قبل اتحاد الكرة المصري، على خلفية واقعته المخلة ضد جمهور الأهلي خلال مباراة الفريقين بالسوبر المصري في شهر فبراير الماضي.