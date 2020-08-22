رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر "لحظة بلحظة" في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر "لحظة بلحظة" في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي"، بث مباشر لحظة بلحظة لمتابعة مباراة الأهلي ضد الزمالك، والتي تجمع الفريقين مساء اليوم، السب الموافق 22 / 7 /2020، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الأهلي الرسمي :-

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: معلول، أيمن اشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جونيور أجايي، حمدي فتحي.

خط الهجوم: بادجي.

تشكيل الزمالك الرسمي:-

حراسة المرمي : محمد أبوجبل

خط الدفاع : حازم امام و محمود علاء ومحمود حمدي الونش و محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي.

الهجوم : مصطفي محمد

وفيما يلي متابعة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة :-

الدقيقة الثانية: تسديدة قوية من أليو ديانج نجم وسط الأهلي تمر بجوار مرمى أبو جبل حارس الزمالك.

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الدقيقة الثالثة: خطأ لصالح حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على طارق حامد لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف من الأخير.

الدقيقة الخامسة:كرة عرضية من ياسر إبراهيم ليحولها برأسية قوية بادجي مهاجم الأهلي ويتصدى لها قائم الزمالك .

الدقيقة السابعة: جونيور أجايي يسدد كرة رأسية ضعيفة تصل إلى يد حارس الزمالك محمد أبو جبل.

الدقيقة الثامنة: كرة خطيرة في دفاعات الأهلي من عرضية من مصطفى محمد ولكن دفاع الأهلي يتصدى لها ويشتت الكرة .

الدقيقة العاشرة: حمدي فتحي لاعب الأهلي يتعرض لإصابة ويخرج لتلقى العلاج ثم يعود.

الدقيقة 12: ركلة حرة للزمالك عن طريق حازم إمام بعد مرواغة رائعة لدفاع الأهلي.

الدقيقة 13: رأسية قوية من بادجي يتصدى لها بشكل رائع محمد أبو جبل ويحولها لركنية للشياطين الحمر.

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الدقيقة 14: أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الأهلي.

الدقيقة 16: بادجي يسدد كرة ضعيفة تمر بجوار مرمى محمد أبو جبل حارس الأهلي.

الدقيقة 20: توقف اللعب لعلاج محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك الذي طلب إسعافه.

الدقيقة 22: تسديدة قوية لعمرو السولية نجم وسط الأهلي ولكن محمد أبو جبل حارس الزمالك يتصدى لها بشكل مميز.

الدقيقة 26: خطأ لحازم إمام لاعب الزمالك بعد تدخل من جونيور أجايي مهاجم الأهلي.

الدقيقة 30: نصف ساعة لعب والنتيجة تقدم الزمالك على الأهلي بهدف نظيف.

الدقيقة 35: تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ولكن تصطدم بعمرو السولية وتتحول لركنية .

الدقيقة 39: علي معلول الظهير الأيسر للأهلي يسدد كرة حرة مباشرة قوية ولكنها تمر فوق قائم محمد ابو جبل حارس الزمالك.

الدقيقة44: ديانج لاعب الأهلي يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل مع دفاع الزمالك.

انتهاء الشوط الأول للقمة 120 بتفوق الزمالك على الأهلي بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو.