رياضة | الزمالك يُحصن «ثلاثي الأبيض» من اغراءات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُحصن «ثلاثي الأبيض» من اغراءات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن قرار مسؤولي نادي الزمالك، بشأن ثلاثي الفريق الكروي الأول يوسف أوباما وعبدالله جمعة والتونسي فرجاني ساسي.

الزمالك يؤمن ثلاثي الفريق

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وكشفت مصدر مسؤول دالخ القلعة البيضاء بأن مسؤولي الزمالك قرروا رفع العروض المالية المقدمة لثلاثي الفريق يوسف أوباما وعبدالله جمعة والتونسي فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقودهم مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن قرار مسؤولي الزمالك يأتي في ظل خوف الإدارة من انتقال الثلاثي يوسف أوباما وعبدالله جمعة والتونسي فرجاني ساسي، إلي نادي بيراميدز، في ظل الإغراءات المالية التي يتعرض لها ثلاثي الفريق للانتقال للفريق السماوي عقب انتهاء عقودهم مع الأبيض.

وأشار المصدر أن الثلاثي يعد من العناصر الأساسية للزمالك خلال المواسم الأخيرة، ورحيلهم سيؤثر بلا شك علي الاداء الفني للزمالك.