رياضة | عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر اقامتها اليوم في تمام الساعه التاسعه مساء،على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمي : محمد أبوجبل Advertisements خط الدفاع : حازم امام و محمود علاء ومحمود حمدي الونش و محمد عبد الشافي. خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي. الهجوم : مصطفي محمد فيما يجلس على دكة البدلاء: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمي و محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد واسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومحمد اوناجم وعمر السعيد وكاسونجو.

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