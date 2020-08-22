رياضة | وديا.. بتروجت يفوز بثلاثية على بورتو

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وديا.. بتروجت يفوز بثلاثية على بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق بتروجت، على حساب، فريق بورتو بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية، التي جمعت بينهما مساء السبت، علي ستاد بتروسبورت .

أحرز الهدف الأول الإفريقي "أزيكال" بينما سجل الهدف الثاني "سومة" خلال احداث الشوط الأول، وجاء الهدف الثالث والأخير عن طريق لاعبي بتروجت "محمد كرم" بالشوط الثاني.

وتعادل بتروجت مع البنك الأهلي خلال الفترة الماضية، بدون أهداف، بينما حقق الفوز علي نظيرة الشرقية بثلاثية مقابل لاشئ بينما خسر من بني سويف 2_1.

ويملك بتروجت، في رصيدة 29 نقطة، بالمركز الثالث، بدوري القسم الثاني، ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الموسم، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.

ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.