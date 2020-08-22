رياضة | البنك الأهلي يتعادل مع الانتاج الحربي قبل مواجهة النجوم وديًا

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يتعادل مع الانتاج الحربي قبل مواجهة النجوم وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي،بقيادة المدير الفني عيد مرازيق، امام نظيره الانتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، بدون أهداف خلال المواجهة الودية والتي اقيمت اليوم بملعب السلام.

وتعتبر هذه المباراة، هي الودية الرابعة، للبنك، ودياً استعداداً لمنافسات دوري القسم الثاني،، ومن المقرر أن يلتقي البنك مع نجوم المستقبل عصر الإثنبن المقبل.

يذكر ان البنك الأهلي، يحتل المركز الأول برصيد 35 نقطة بالتساوي مع فريق بني سويف، بجدول الترتيب بمسابقة دوري القسم الثاني.