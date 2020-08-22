رياضة | فايلر ينهي المحاضرة الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر ينهي المحاضرة الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرته الأخيرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل التحرك إلى استاد القاهرة لخوض مباراة الزمالك.

وحرص فايلر على مراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بأفضل صورة خلال المباراة.

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ويخوض الفريق الأحمر مباراة اليوم وهو في المركز الأول برصيد 56 نقطة جمعهم من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.