رياضة | الزمالك يدخل صراع المنافسة على صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يدخل صراع المنافسة على صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل نادي الزمالك الصراع على ضم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسيفلد الإنجليزي، بعدما أعلنت إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي خروج اللاعب من حساباته، بعدما أبلغهم برغبته في الانضمام لنادي بيراميدز.

وذكرت التقارير أن إدارة نادي الزمالك، قدمت عرضا مغريا إلى النادي الإنجليزي للتعاقد مع رمضان صبحي، موضحة أنه يفوق العرض الذي قدمه نادي بيراميدز.

وكانت إدارة نادي هيدرسيفلد رفضت العرض الذي قدمه نادي بيراميدز، لشراء رمضان صبحي، حيث يرفض النادي الانجليزي الاستغناء عن اللاعب بأقل من 7 ملايين إسترليني.

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وأبدوا مسؤولي نادي هيدرسيفلد، موافقتهم المبدئية على بيع رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتنتظر إدارة نادي الزمالك موافقة رمضان صبحي على اللعب في صفوف الأبيض، بداية من الموسم المقبل.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قد طالب إدارة القلعة البيضاء بضرورة التعاقد رمضان صبحي، لتدعيم خط هجوم الأبيض في الموسم الجديد.

يذكر أن رمضان قد شارك مع الأهلي في 9 مباريات، بالموسم الحالي، أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع هدفا، وذلك قبل أن يعود للنادي الإنجليزي عقب انتعاء فترة اعارته في يوليو الماضي.