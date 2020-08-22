شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي الشمس يشيد بالتعاون مع وزارة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أسامة أبوزيد، رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، بالتعاون المثمر بين وزارة الرياضة ومجلس إدارة النادي والهيئة القومية للإنتاج الحربي الذي نفذت انشاء المشروع كان سبباً واضحاً في تحقيق الحلم الذي رواد أعضاء النادي بعد أن كان المشروع فاقداً للحياة تماماً على مدار 10سنوات مضت، مقدماً الشكر للدولة والحكومة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قدم كل الدعم والجهد لدخول منشأة جديدة للرياضة والسباحة المصرية وألعاب الماء.

تخلل حفل افتتاح مجمع حمامات السباحة الجديد الذي قدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عرض مادة فيلمية عن التطور الإنشائي بالنادي منذ تولى المجلس الحالي الإدارة، وإطلاق مجموعة من الألعاب النارية وفقرة البالية الايقاعى والتنورة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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