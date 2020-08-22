شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (1)-(0) الأهلي.. قمة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، نظيره الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالشافي. الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف «أوباما» وأحمد سيد «زيزو» وأشرف بن شرقي. الهجوم: مصطفي محمد. ويجلس على دكة البدلاء: محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمي ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكابونجو كاسونجو. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي. الهجوم: محمد مجدي «قفشة» وجونيور أجايي وأليو بادجي. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان ومروان محسن وجيرالدو وعربي بدر. Advertisements أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د6: بادجي يقابل عرضية ياسر إبراهيم برأسية صاروخية ترتطم بالقائم الأيمن لمرمى الزمالك د8: توقف اللعب بعد سقوط حمدي فتحي للإصابة د12: رأسية رائعة أخرى من بادجي يتصدى لها أبوجبل ببراعة ويحولها لركنية د13: جوووووووول زيزو يقابل عرضية بن شرقي ويودعها الشباك بسهولة د22: تسديدة قوية من السولية يتصدى لها أبوجبل الوضع في مصر

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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