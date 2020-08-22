شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: الخريطة الرياضية والترفيهية لمصر تغيرت بشكل جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة نادي الشمس بعد افتتاح مجمع حمامات السباحة، مؤكدًا أن مجمع حمامات السباحة سيكون بمثابة صرح جديد يضاف للنادي والرياضة المصرية في ألعاب الماء والسباحة، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدور المجتمعي الذي يقوم به.

وقال صبحي: «القيادة السياسية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الرياضية من خلال مراكز الشباب والأندية وتذليل العقبات من أجل تطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة المشروعات التي تتم بالتوازي في الجوانب الأخري بفضل القيادة السياسية ودورها الرائد والمتميز في شتي المناحي».

وتابع وزير الشباب والرياضة: «يوم آخر يضاف لأيام السعادة بفضل توجيهات القيادة السياسية، بافتتاح مجمع حمامات سباحة الجديد لنادي الشمس الذي يعد أحد المصانع الرياضية الكبري ومنتج جيد للرياضة المصرية، ومصر الآن تصبح لديها خبرة كبيرة في صناعة المنشآت الرياضية وتصديرها للخارج».

وخلال جولته بالنادي، أكد وزير الشباب والرياضة أن الخريطة الترفيهية لمصر تتغير بشكل جيد، وفلسفة الأندية أصبحت بشكل أكبر إجتماعية وثقافية وترفيهية وليست رياضية فقط بالإضافة إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به.