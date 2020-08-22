شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح مجمع حمامات السباحة بنادي الشمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت مجمع حمامات السباحة الجديد بنادى الشمس الرياضي، والتي بدأها بتفقد أعمال التطوير بمنطقة ألعاب الأطفال والمبني الاجتماعي وغرفة تغيير ملابس رجال وسيدات وسبا وقاعة المؤتمرات وممشي الأعضاء ،بالاضافة إلى أعمال التطوير التي تمت بمجمع حمامات السباحة والمنطقة المحيطة به.

حضر حفل الافتتاح، الدكتور أسامة أبوزيد، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة، واللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة واللواء ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب ولفيف من أعضاء مجلس النواب بمصر الجديدة والنزهة وعين شمس ووالقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة ورجال الصحافة وشركة مصر للطيران ونجوم الرياضة، وسط ضوابط وإجراءات احترازية مشددة .

واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى شرح كامل لما تم إنجازه من أعمال التطوير بمجمع حمامات السباحة، مشيداً بالجهد المبذول والمثابرة والإصرار من مجلس ادارة نادي الشمس لتحقيق حلم أعضاء النادي بإنشاء مجمع حمامات سباحة وإنهاء الأعمال كافة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للمجمع والتي تسهم في استدامة المنشآت والأنشطة.