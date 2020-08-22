شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: «القمة يا ترفع لاعب السماء يا تنزله سابع أرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى فاروق جعفر، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن مباريات القمة لها حسابات خاصة، وتعد بطولة خاصة لكل فريق، لأنها تحظى بالجماهيرية الأكبر في مصر.

وقال «جعفر»، إن هذه المباريات لا تقبل القسمة على اثنين، ولها خياران فقط لا ثالث لهما، وهي إما أن ترفع اللاعب إلى السماء وتكتب شهادة ميلاده كرويًا، أو تنزل به لسابع أرض، وتقضي على طموحاته الكروية.