شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يجرون عمليات الإحماء استعدادًا للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على النزول إلى أرضية ملعب القاهرة الدولي، قبل انطلاق مباراة الزمالك، بالدوري العام.

وجاء نزول اللاعبين قبل المباراة من أجل إجراء بعض الإحماءات بالكرة، عقب وصول حافلة الفريق إلى الملعب بدقائق قليلة.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام، برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في 18 مواجهة والتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزائم.