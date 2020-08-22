شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحسم موقفه بشأن حضور مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه النهائي من حضور مباراة القمة رقم 120 بين الزمالك والأهلي والمقررة مساء اليوم باستاد القاهرة.

وأعلن «منصور» أنه لن يحضر المباراة في الاستاد بسبب انشغاله ببعض الأمور الخاصة في النادي، ومتابعة الإنشاءات الجديدة والتحضير لحفل الافتتاح الذي سيشهده النادي، فضلا عن وجود أكثر من 30 ألف عضو في النادي لمشاهدة المباراة.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت.