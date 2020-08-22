مبابي: الفوز بدوري الأبطال مهمتي.. ولطالما حلمت بالفوز على الأفضل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

عشية نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، تحدث كليان مبابي نجم البي إس جي عن وضعية فريقه وعن حلمه الذي سيتحقق غدًا باللعب أمام العملاق البافاري.



وقال مبابي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عندما سئل عن اللعب أمام بايرن وحارسه مانويل نوير: "اللعب ضد نوير، أحد أفضل حراس المرمى في التاريخ، يضيف نكهة خاصة، مثل اللعب ضد بايرن ميونيخ، لطالما حلمت باللعب ضد الأفضل، عندما تريد أن تكون الأفضل، عليك أن تفوز على الأفضل".

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وأضاف: "لقد قلت دائمًا إنني أريد أن أحيي تاريخ بلدي، عندما وصلت في عام 2017، عانينا من العديد من خيبات الأمل، وهذا يدل على أننا لم نتخلى عن هذه البطولة، هذه مهمتي لقد جئت من أجل ذلك، سيكون إنجازا كبيرًا أن نفوز بهذا النهائي".

وتابع: "الغد هو فرصة جيدة لإظهار أننا أوروبيون عظيمون، سنجري المزيد من المناقشات إذا فزنا، يجب أن نبقى مركزين".

وعن إصابته في الكاحل واصل مبابي: "إنه أفضل أشعر أنني بحالة جيدة، كنت محظوظًا لأنني لعبت في نصف النهائي، هذا ما أردته، لدي مشاعر أفضل، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على الفوز".

وأتم: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، نحن مرتاحون للغاية، نحن نعلم أنه سيتعين علينا الدخول في أجواء المباراة النهائية، ولكن من المهم ألا ندخلها مبكرًا أيضًا، سنحافظ على هذا المزاج الجيد من خلال الجدية، وسنصل إلى هذا النهائي ونحن جاهزون لتقديم كل شيء".