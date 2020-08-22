تشكيل الأهلي والزمالك لقمة الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان ومروان محسن وجيرالدو وعربي بدر.

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واختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيلة فريقة لمباراة الأهلي والتي من المقرر ان تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالاتي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم أمام – محمود علاء – محمد حمدي الونش – محمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما

الهجوم : مصطفي محمد