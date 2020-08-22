الحبسي يعلن اعتزاله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن حارس المرمى العماني المخضرم علي الحبسي أمس الأول اعتزاله بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب.

وقال الحبسي عبر حسابه في تويتر»بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أعلن إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم».

وأضاف «أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي، وسأستمر في خدمة وطني من مواقع أخرى».

وبدأ الحبسي مسيرته مع نادي المضيبي العماني عام 1998 ثم انتقل إلى النصر العماني في 2002، كما لعب لفرق لين النرويجي وبولتون وويجان وريدينج وويست برومويتش ألبيون في إنجلترا والهلال السعودي.

وتوج بلقب أفضل حارس مرمى في 4 نسخ متتالية من بطولة كأس الخليج، وقد احتفظ بنظافة شباكه في النسخة الـ19 التي قاد فيها منتخب بلاده للفوز باللقب الخليجي على أرضه.