شكرا لقرائتكم طولان: كارتيرون لازم يكسب الأهلى لتعويض جماهير الزمالك عن التأخر بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حلمى طولان نجم الزمالك الأسبق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بالفوز على الأهلى في القمة 120 التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءا ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال المدير الفني الأسبق للزمالك خلال حلوله ضيفا بالاستوديو التحليلى لقناة الأهلى :" كارتيرون في أمس الحاجة للفوز على الأهلى لتعويض جماهير وأعضاء الزمالك عن التأخر في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم".

تابع طولان:" مواجهات القطبين عادة ما تتسم بطابع الإثارة والندية والفائز بها تعتبر بطولة خاصة بالنسبة له" مختتما :" أنصح كارتيرون بتأمين دفاعات الزمالك جيدا خلال الوضع الهجومى حتى يكلفه ذلك خسارة المباراة".

يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب وهم: صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للأًصابة محمود متولي الذى أجرى أول أمس ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للأيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

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الأحمر متصدر الدوري بـ 56 نقطة وهو الأفضل دفاعاً وهحجوماً، بينما استقر الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة، إلا أن 90 دقيقة بين القطبين ستكون خارج حسابات الكرة ولغة الأرقام، لا تعترف بالأفضل في الموسم ولكن بالأفضل يوم المباراة.

يبحث كل فريق عن حصد فوز مهم قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدعم اللاعبين معنوياً وإرضاء الجماهير، الأهلي في حالة الفوز يقترب من حصد اللقب 42 بالدوري، والزمالك مع الانتصار يؤجل تتويج غريمه التقليدي ويقلص الفارق إلى 14 نقطة بدلاً من 17.

قبل اللقاء سجل هجوم الأهلي 52 هدفاً فيما سجل الزمالك 25، وهو ما يعني أن قوة الزمالك الهجومية تعادل نصف القوة الهجومية للكتيبة الحمراء.