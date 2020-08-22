شكرا لقرائتكم هل ارتدى وليد سليمان خاتم في قمة الأهلي والزمالك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سليمان النقر - محمد عراقي تصوير كريم عبد العزيز

أظهرت إحماءات الأهلي والزمالك قبل خوض مباراة القمة 120، عدم ارتداء وليد سليمان صانع العاب الأهلي خاتم اثناء عملية الاحماء قبل مواجهة الزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب ستاد القاهرة والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري العام.

وظهر وليد سليمان مرتديا دبلة وليست خاتم، حيث قام اللاعب بوضع لاصق ابيض علي احد اصابعه لتغطية الدبلة خشية من أن تتسبب في إصابة أي لاعب من الفريق المنافس أثناء اللعب.