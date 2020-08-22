شكرا لقرائتكم جوزيه: دوافع الأهلى أكبر للفوز على الزمالك في القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البرتغالى مانويل جوزيه المدرب الأسطورى الأسبق لفريق الأهلى إن دوافع المارد الأحمر أكبر للفوز على الزمالك في القمة 120 التي ستجمع الفريقين بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

أضاف جوزيه في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى :" أتمنى أن تكون مباراة القمة اليوم جيدة بين الطرفين خاصة أنها تشهد منافسة قوية بين اللاعبين والمدربين واقتراب الأهلى من تحقيق لقب الدوري يمنحه ثقة أكبر في لقاء اليوم".

تابع جوزيه:" الأهلى عنده هدوء أكتر وثقته ومعنوياته أكبر قبل القمة 120 بسبب فارق النقاط الكبير مع الزمالك والأبيض يبحث عن فوز معنوي في مباراة اليوم".

وواصل:" أتمنى أن تعود الجماهير للمدرجات فلهم دور كبير في تحفيز اللاعبين وأفريقيا ومصر كلها تنتظر الديربي والأهدي هو من سيظهر بصورة أفضل".

وكشف جوزيه كواليس غضبه في مباراة الـ6 -1 الشهيرة قائلا :" إبراهيم سعيد أغضبنى عندما ذهب لدكة الزمالك في الهدف الرابع للسخرية منهم لم يعجبنى سلوكه لأنه لم يحترمنى ولم يحترم المنافس".

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يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب وهم: صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للأًصابة محمود متولي الذى أجرى أول أمس ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للأيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

الأحمر متصدر الدوري بـ 56 نقطة وهو الأفضل دفاعاً وهحجوماً، بينما استقر الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة، إلا أن 90 دقيقة بين القطبين ستكون خارج حسابات الكرة ولغة الأرقام، لا تعترف بالأفضل في الموسم ولكن بالأفضل يوم المباراة.

يبحث كل فريق عن حصد فوز مهم قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدعم اللاعبين معنوياً وإرضاء الجماهير، الأهلي في حالة الفوز يقترب من حصد اللقب 42 بالدوري، والزمالك مع الانتصار يؤجل تتويج غريمه التقليدي ويقلص الفارق إلى 14 نقطة بدلاً من 17.

قبل اللقاء سجل هجوم الأهلي 52 هدفاً فيما سجل الزمالك 25، وهو ما يعني أن قوة الزمالك الهجومية تعادل نصف القوة الهجومية للكتيبة الحمراء.