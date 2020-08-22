شكرا لقرائتكم عماد متعب: الأكثر هدوءا هو من سيفوز بالقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه كان ينتظر بفارغ الصبر، خوض مباراة القمة، قائلا: "كنت أنتظر بفرغ الصبر خوض مباراة القمة، وكل اللاعبين الكبار كانوا ينتظرون خوض مباراة الزمالك، لكي يظهرون إمكانياتهم الحقيقية أمام الجماهير".

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية، أون تايم سبورتس، :"يجب على لاعبي الأهلي التحلي بالهدوء خلال المباراة، وعدم التسرع في تحقيق المكسب، حتى لا يؤثر ذلك على مستواهم بالسلب خلال المباراة".

وقال هداف الأهلي السابق أن الفريق الذي سيكون هادئًا خلال المباراة هو الذي سيحقق الفوز.

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كان لقاء الدور الأول بين الفريقين، انتهى بفوز الأهلي اعتباريا بهدفين دون رد، بعدما تخلف الزمالك عن الحضور لملعب المباراة، واعتبرته لجنة المسابقات باتحاد الكرة منسحبا من القمة، التي كان مقررا أن تجمع الفريقين فبراير الماضي.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

افتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

في المقابل مر فريق الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.