شكرا لقرائتكم أولمبياكوس يحتفل بـ كوكا بعد ضمه بنشر أبرز أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نادي أولمبياكوس اليوناني، بالدولي المصري أحمد حسن كوكا، بعد ضمه بشكل نهائي أمس السبت لمدة 3 سنوات قادما من صفوف سبورتنج براجا البرتغالي، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي اليوناني على موقع "تويتر" فيديو يتضمن أبرز أهداف كوكا مع الفريق.

كان قد أعلن نادى أولمبياكوس اليونانى، أمس الجمعة، عن تعاقد مع المهاجم الدولى المصرى أحمد حسن كوكا، قادما من سبورتنج براجا البرتغالى، بعقد لمدة 3 سنوات، بعد أن قضى الموسم الماضى معارا لصفوف الفريق اليوناني.

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وقال نادى أولمبياكوس، فى حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نعلن التوصل إلى اتفاق مع براغا للحصول على حقوق أحمد حسن، حتى عام 2023".

وشارك كوكا مع أولمبياكوس الموسم الماضى على سبيل الإعارة، وخاض 26 مباراة فى مختلف المسابقات، مسجلا 9 أهداف وصنع هدفين.