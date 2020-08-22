شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: الأهلى بمن حضر ولن يتأثر بالغيابات أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى نجم الأهلي الأسبق أن الفريق الأحمر لن يتأثر بالغيابات أمام الزمالك في القمة 120 المقرر لها بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولى الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أكد مصطفى خلال حلوله ضيفا على الاستوديو التحليلى لقناة الأهلى :" فريقنا لن يتأثر بغيابات فالأهلي دوما بما حضر وهذا هو الطبيعي واللاعبين في الوقت الحالي أصبحوا قادرين على تعويض أي غيابات".

واختتم :" "أثق في فوز الأهلي على الزمالك اليوم وأعتقد أن الفريق سيقدم مباراة قوية".

يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب وهم: صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للأًصابة محمود متولي الذى أجرى أول أمس ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للأيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

الأحمر متصدر الدوري بـ 56 نقطة وهو الأفضل دفاعاً وهحجوماً، بينما استقر الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة، إلا أن 90 دقيقة بين القطبين ستكون خارج حسابات الكرة ولغة الأرقام، لا تعترف بالأفضل في الموسم ولكن بالأفضل يوم المباراة.

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يبحث كل فريق عن حصد فوز مهم قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدعم اللاعبين معنوياً وإرضاء الجماهير، الأهلي في حالة الفوز يقترب من حصد اللقب 42 بالدوري، والزمالك مع الانتصار يؤجل تتويج غريمه التقليدي ويقلص الفارق إلى 14 نقطة بدلاً من 17.

قبل اللقاء سجل هجوم الأهلي 52 هدفاً فيما سجل الزمالك 25، وهو ما يعني أن قوة الزمالك الهجومية تعادل نصف القوة الهجومية للكتيبة الحمراء.