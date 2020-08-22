شكرا لقرائتكم غياب الخطيب ومرتضى عن حضور القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مدرجات استاد القاهرة حضور كلا من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك واللواء علاء مقلد وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح أعضاء مجلس الزمالك لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة الأهلي المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري.

فيما حضر من مجلس الأهلي كل من محمد سراج ومحمد الجارحي ، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي ، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، فيما غاب عن حضور القمة محمود الخطيب رئيس الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك.

كما حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وايمن طاهر مدرب الحراس المباراة لمتابعة اللاعبين ومراقبة مستواهم في القطبين.

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واعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة امام الأهلي وجاء علي دكة البدلاء في تشكيل الزمالك كل من : محمود جنش وحسام عبد المجيد ، ومحمد عبد الغني ، وحسام اشرف ، أسامة فيصل ، عمر السعيد ، كاسونجو ، اسلام جابر ، اوناجم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي وسط الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد، امامهما احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

وغادر الزمالك فندق الإقامة مستقلا حافلته فى السابعة مساء اليوم، السبت، متوجها إلى استاد القاهرة الدولى، حيث دخل فريق الزمالك معسكر القمة بالأمس، فى أحد الفنادق القريبة من الاستاد استعدادا لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، والتى تأتى بعد استئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى توقف لفترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى حيث حصد الفريقين 39 نقطة، بعدما خاض الأبيض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى، بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع من النقاط حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.