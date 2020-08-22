شكرا لقرائتكم المصرى ضد مصر المقاصة .. اشتباك لفظى بين أحمد عبد العزيز ومحمد تونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدث اشتباك لفظى بين ثنائى مصر المقاصة أحمد عبد العزيز ومحمد تونى خلال مباراتهم أمام المصرى البورسعيدى والتي تشير النتيجة لتقدم الفريق الفيومى بهدف مقابل للاشئ احرزه صلاح أمين في الدقيقة 64 من عمر المباراة المقامة بينهما من الجولة الـ21 للدورى بإستاد برج العرب .

وقام احمد مودى بتوجيه محمد تونى في إحدى الكرات بشكل مبالغ فيه الأمر الذى لم يعجب الأخير ليقوم بالرد على مودى على مرأى ومسمع من اللاعبين ، مما دفع قائد المقاصة لتعنيف تونى بشدة وطالبه بعدم الرد وهو ما أدى لتدخل زملائهم بالإضافة للجهاز الفني للمقاصة لإنهاء الموقف بسرعة .

جاءت احداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وحاول لاعبو المقاصة إحراز هدف السبق بعدما ضغطوا بكل خطوطهم وأضاع صلاح أمين ومحمد إبراهيم العديد من الفرص السهلة وارتطمت احدى الكرات في عارضة حاتم عياد حارس مرمى المصرى .

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وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى : حسام عياد في حراسة المرمى ، أمامه الرباعى كريم العراقى وإسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وعبد الناصر دى ماريا وفى الوسط عمرو موسى وفريد شوقى وإيزى إيميكا وحسن على وفى الهجوم أوستن أموتو .

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي : حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وأودو موسيس وعمرو مرعي.