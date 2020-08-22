شكرا لقرائتكم القمة 120.. الزمالك يتقدم علي الأهلي بهدف زيزو في الدقيقة 13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احرز احمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمي الأهلي في الدقيقة 13 من عمر مباراة القمة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 21 لتصبح النتيجة 1/0 للزمالك.

وتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في استاد القاهرة الدولي من أجل مساندة الزمالك في مواجهة القمة أمام النادي الأهلي، ويغيب شيكابالا عن المباراة بسبب الإيقاف بعد أحداث لقاء السوبر المصري، كما حضر محمد صبحي الحارس الثالث للفريق المباراة من المدرجات لمؤازرة الزمالك بعد استبعاده من قائمة المباراة.

فيما حضر احمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ومعه اللواء علاء مقلد وحمادة أنور واحمد عادل عبد الفتاح أعضاء مجلس الزمالك لمقصورة استاد القاهرة لمساندة الزمالك في مباراة الأهلي المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، فيما حضر من مجلس الأهلي كل من محمد سراج ومحمد الجارحي ، وامير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي ، وخالد بيبو مدير قطاع الاشئين.

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كما حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وايمن طاهر مدرب الحراس المباراة لمتابعة اللاعبين ومراقبة مستواهم في القطبين.

واعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة امام الأهلي وجاء علي دكة البدلاء في تشكيل الزمالك كل من : محمود جنش وحسام عبد المجيد ، ومحمد عبد الغني ، وحسام اشرف ، أسامة فيصل ، عمر السعيد ، كاسونجو ، اسلام جابر ، اوناجم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي وسط الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد، امامهما احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، ومصطفي محمد مهاجم صريح.