رينيه يعلن تشكيل الأهلي .. «القلعة الحمراء» تهاجم «القلعة البيضاء» بمقاتل «أفريقي»

كشف رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في مباراة القمة رقم 120 بالدوري المصري على ملعب استاد القاهرة في الجولة الـ21 من المسابقة.

ويقود السنغالي أليو بادجي هجوم الأهلي في مواجهة الزمالك، مع تواجد كل من المالي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي في خط الوسط

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

Advertisements

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

وفي الهجوم: محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي - أليو بادجي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان ومروان محسن وجيرالدو وعربي بدر.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي جعبته 39 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز الذي يحتل الوصافة مؤقتا.