شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك إلى إستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل طاقم تحكيم مباراة الأهلى والزمالك إلى أستاد القاهرة تمهيداً لإدارة المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز ، ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم كرواتى بقيادة ، حكم ساحة: ايڤان بيبك ، مساعد أول: جوران پاتاكى ، مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش ، حكم رابع: فران يوڤيتش ، حكم فيديو: جوران جابريلو وحكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش ، كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقى بمهمة مراقب الحكام فى المباراة ، وقام طاقم التحكيم بمعاينة أرض الملعب فور الوصول لأستاد القاهرة .



حكام القمة



طاقم حكام القمة

Advertisements



وصول الحكام

في الأهلي، تبدو الظروف صعبة للغاية بسبب لعنة الغيابات التي فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة يأتي في مقدمتهم ، محمود متولي الذي أُصيب في مباراة أسوان الأخيرة بقطع في الرابط الصلبي ومعه أحمد الشيخ الذى أُصيب في الكاحل خلال المباراة ذاتها بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر ، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحي فيما أعلن الجهاز الفني جاهزية الأنجولي جيرالدو للمباراة.

ويعول السويسري رينيه فايلر المدير افني للأهلي في مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة ويأتي في مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجي الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية.

أما في الزمالك، اختتم الفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته الأخيرة على ملعبه، في التاسعة من صباح أمس، الجمعة، ثم توجه الفريق إلى دخول معسكره المغلق بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض الديربى وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال المران الأخير، على بعض الجُمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال لقاء القمة مع التأكيد على غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى والعمل على ترابط خطوط الفريق الأبيض طوال المباراة مع التأكيد على ضرورة التركيز الشديد حتى صافرة الحكم الذى حذر كارتيرون، اللاعبين، من الاحتكاك معه بأي شكل خلال سير اللقاء والتركيز في المباراة فقط لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير البيضاء.