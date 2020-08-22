شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف دعم شيكابالا فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 120 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك، على دعم الفريق ومؤازرة زملائه قبل مواجهة الأهلى فى القمة رقم 120 المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز؛ حيث نشر الفهد الأسمر صورته بقميص الفارس الأبيض ويحمل نجله "آدم" الذى ارتدى قميص الزمالك، فى إطار دعم فريقه.

ولم يشهد تشكيل الأهلي والزمالك لمباراة الفريقين، مفاجأت إذ جاء تشكيل الأهلي بدون عناصر مفاجأة حيث دفع رينيه فايلر المدير الفني بالعناصر التي تم ترشيحها للعب أساسياً في مباراة القمة.

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وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى ، وأراد المدبر السويسري تأمين خط الوسط بالثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية وديانج لمواجهة سرعات لاعبي الأبيض في القمة المرتقبة فيما أعتمد المدير الفني على المهاجم السنغالي آليو بادجي بدلاً من مروان محسن الغير موفق في المباريات الماضية.

فيما اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل فغريقه للقمة وجاء كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي وسط الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد، امامهما احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، ومصطفي محمد مهاجم صريح.