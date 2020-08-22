شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم المصرى البورسعيدى بهدفى صلاح ومرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق مصر المقاصة سلسلة نتائجه الرائعة محققًا الفوز على المصرى البورسعيدى بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .

تقدم صلاح أمين للمقاصة بالهدف الأول في الدقيقة 64 من عمر اللقاء عندما استلم كرة زميله الأثيوبى شيمس بيكلى داخل منطقة الجزاء ووضعها سهلة في مرمى حارس المصرى حاتم عياد، وأضاف البديل عمرو مرعى الهدف الثاني من عرضية متقنة لعصام صبحى من الجانب الأيمن وضعها مرعى برأسه قوية في المرمى عقب نزوله مباشرة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز التاسع بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 20 نقطة ويهبط للمركز الخامس عشر ويتعقد موقفه في جدول الترتيب .

وحدث اشتباك لفظى بين ثنائى مصر المقاصة أحمد عبد العزيز ومحمد تونى خلال أحداث اللقاء ، عندما قام أحمد مودى بتوجيه محمد تونى في إحدى الكرات بشكل مبالغ فيه الأمر الذى لم يعجب الأخير ليقوم بالرد على قائد المقاصة على مرأى ومسمع من اللاعبين ، مما دفع مودى لتعنيف تونى بشدة وطالبه بعدم الرد وهو ما أدى لتدخل زملائهم بالإضافة للجهاز الفني للمقاصة لإنهاء الموقف بسرعة .

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جاءت احداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وحاول لاعبو المقاصة إحراز هدف السبق بعدما ضغطوا بكل خطوطهم وأضاع صلاح أمين ومحمد إبراهيم العديد من الفرص السهلة وارتطمت احدى الكرات في عارضة حاتم عياد حارس مرمى المصرى .

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى : حسام عياد في حراسة المرمى ، أمامه الرباعى كريم العراقى وإسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وعبد الناصر دى ماريا وفى الوسط عمرو موسى وفريد شوقى وإيزى إيميكا وحسن على وفى الهجوم أوستن أموتو .

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي : حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين .