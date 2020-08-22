شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ناشئين على دكة الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري، وجاء علي دكة البدلاء في تشكيل الزمالك كل من: محمود جنش وحسام عبد المجيد، ومحمد عبد الغني، وحسام أشرف، أسامة فيصل، عمر السعيد، كاسونجو، إسلام جابر، أوناجم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي وسط الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد، أمامهما أحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

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وغادر الزمالك فندق الإقامة مستقلاً حافلته فى السابعة مساء اليوم، السبت، متجهًا إلى استاد القاهرة الدولى، حيث دخل فريق الزمالك معسكر القمة بالأمس، فى أحد الفنادق القريبة من الاستاد استعدادًا لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، والتى تأتى بعد استئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى توقف لفترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى حيث حصد الفريقين 39 نقطة، بعدما خاض الأبيض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى، بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع من النقاط حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.