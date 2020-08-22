شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتعادل أمام مصر المقاصة سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة سلبيا في الشوط الأول ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى في المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب .

جاءت احداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وحاول لاعبو المقاصة إحراز هدف السبق بعدما ضغطوا بكل خطوطهم وأضاع صلاح أمين ومحمد إبراهيم العديد من الفرص السهلة وارتطمت احدى الكرات في عارضة حاتم عياد حارس مرمى المصرى .

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى : حسام عياد في حراسة المرمى ، أمامه الرباعى كريم العراقى وإسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وعبد الناصر دى ماريا وفى الوسط عمرو موسى وفريد شوقى وإيزى إيميكا وحسن على وفى الهجوم أوستن أموتو .

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بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي : حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وأودو موسيس وعمرو مرعي.

ويخوض فريق المصرى البورسعيدى مباراة صعبة في السادسة والنصف مساء اليوم السبت مع مصر المقاصة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريق البورسعيدى منذ جائحة كورونا التي ضربت صفوفه عقب مواجهة الزمالك التي خسرها بهدف دون رد ليقرر اتحاد الكرة تأجيل مبارياته مع حرس الحدود والاسماعيلى والاتحاد السكندرى لوقت لاحق ، فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً على الجونة بهدف دون رد في أخر جولة بالدوري.

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.