شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الأدوار: مجرد فوز الزمالك على الأهلى يعد إنجازا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الرياضى طارق الأدوار: "إنه مجرد فوز الزمالك على الأهلى يعد إنجازا بالنسبة للزمالك، فصفوف الزمالك مكتملة ولديه هدف أن يكسب النادى الأهلى ويقلص فارق الأهداف وأن يحقق انتصارا على المنافس، وليس لديه غيابات في العناصر الأساسية على عكس الأهلى على المستوى الأفريقى خسر 7 لاعبين، ولديه إصابات كثيرة جدا".



وأضاف الأدور ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة عن مباراة القمة رقم 120 بين ناديى الأهلى والزمالك: "نتمنى أن نرى مباراة عظيمة اليوم، ولكى أقيّم المبارة لا بد أن أرى بعض العناصر منها التشكيل ولا أقيم اللاعبين بالاسم أرى حالات الإصبة والغيابات بين اللاعبين".

وتابع الأدور: "الأهلى والزمالك لعبا مع بعضهما 3 مرات هذا الموسم وكانت الحماسة أكثر من هذه المباراة، المباريات الماضية كانت أكثر منافسة لأنها كانت على بطولة، إنما هذه المباراة هناك فارق كبير من النقاط حوالى 20 نقطة، الأهلى يريد أن يحسم بطولة الدورى ويلعب بأريحية بينما يلعب الزمالك فقط للفوز على الأهلى".