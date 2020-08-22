شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم : الأهلي أعصابه أهدي من الزمالك بسبب فارق النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف عبد المنعم نجم الأهلى الأسبق إن لقاءات القمة عادة ما تتسم بالإثارة والندية مؤكدا أنها لا تخضع لتوقعات أو حسابات وذلك قبل القمة 120 التي تجمع بين القطبين مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري، وأضاف عبد المنعم في تصريحات لقناة الأهلى :" الأهلى أعصابه المفروض أهدي بسبب فارق النقاط مع مع أقرب منافسيه واقترابه من حسم لقب الدوري هذا الموسم :" موضحا :" الهدف الأكبر للأهلى هذا الموسم هو التتويج بدوري أبطال أفريقيا".

تابع نجم الأهلى الأسبق:" الأهلى كان يتبع أسلوب الضغط على الزمالك خلال الفترة الماضية فضلا عن أن مباريات الأهلى والزمالك الفوز فيها معنوي".

يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب وهم: صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للأًصابة محمود متولي الذى أجرى أول أمس ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للأيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

Advertisements

الأحمر متصدر الدوري بـ 56 نقطة وهو الأفضل دفاعاً وهحجوماً، بينما استقر الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة، إلا أن 90 دقيقة بين القطبين ستكون خارج حسابات الكرة ولغة الأرقام، لا تعترف بالأفضل في الموسم ولكن بالأفضل يوم المباراة.

يبحث كل فريق عن حصد فوز مهم قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدعم اللاعبين معنوياً وإرضاء الجماهير، الأهلي في حالة الفوز يقترب من حصد اللقب 42 بالدوري، والزمالك مع الانتصار يؤجل تتويج غريمه التقليدي ويقلص الفارق إلى 14 نقطة بدلاً من 17.

قبل اللقاء سجل هجوم الأهلي 52 هدفاً فيما سجل الزمالك 25، وهو ما يعني أن قوة الزمالك الهجومية تعادل نصف القوة الهجومية للكتيبة الحمراء.