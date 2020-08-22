شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للنادي الأهلي يصل إستاد القاهرة ويعاين أرضية الملعب قبل لقاء القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع تويتر، صور وصول الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لأرضية استاد القاهرة لمعاينة أرضية الملعب قبل لقاء القمة المقرر له بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الممتاز.

ونصح المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للاعبى الزمالك خلال مباراة الفريقين وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن أهم مزايا الزمالك، وهى السرعة والمهارة الفردية لأكثر من لاعب فى الفريق الأبيض، أمثال يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وزيزو، وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً من جانب لاعبى الأهلى وقدرتهم على فرض رقابة صارمة على الزمالك فى القمة المرتقبة.

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وأكد المدير الفنى للأهلى على لاعبيه ضرورة اللعب من لمسة واحدة، ومن أهم نصائح فايلر للاعبى الأهلى فى "المراجعة الأخيرة" قبل ساعات من القمة عدم الوقوف فى الملعب حال فقدان الكرة، فلابد أن يتحرك جميع اللاعبين بالكرة ودون كرة لزيادة الضغط على المنافس بجانب التركيز أمام مرمى الزمالك لاستغلال الفرص التى تُتاح للفريق.

ويخوض الفريقان المباراة بدافع الفوز لأسباب مختلفة ، فالأهلي يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك في السوبر المحلي اذي أُقيم خلال فبراير الماضي بالأمارات بركلات الجزاء الترجيحية ويرغب الأهلي ايضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري المُفضلة له ، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدوري وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبي الكرة المصرية ، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك ، ويدخلها الأهلي مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.