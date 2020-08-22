شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : جميع اللاعبين الكبار كانوا ينتظرون خوض مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه كان ينتظر بفارغ الصبر، خوض مباراة القمة، قائلا: "كنت أنتظر بفرغ الصبر خوض مباراة القمة، وكل اللاعبين الكبار كانوا ينتظرون خوض مباراة الزمالك، لكي يظهرون إمكانياتهم الحقيقية أمام الجماهير".

وقال عماد متعب، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، :"يجب على لاعبي الأهلي التحلي بالهدوء خلال المباراة، وعدم التسرع في تحقيق المكسب، حتى لا يؤثر ذلك على مستواهم بالسلب خلال المباراة".

وقال هداف الأهلي السابق أن الفريق الذي سيكون هادئًا خلال المباراة هو الذي سيحقق الفوز.

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يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.