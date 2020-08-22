شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا لمؤمن زكريا.. دموع الحراق تلهب مشاعر الجماهير (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي إلى الظهور من جديد على الساحة الرياضية ليخطف الأضواء، وتعاطف الجماهير على اختلاف انتماءاتها الكروية، وذلك قبل ساعات من مباراة القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، التي يتصدرها النادي الأهلي برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

مؤمن زكريا كان قد غاب عن المشهد منذ موسم 2018/2019، بعد تأكد إصابته بمرض نادر في الجهاز العصبي، أبعد اللاعب عن المشاركة مع القلعة الحمراء، وهدد مسيرته في الملاعب وذلك قبل 614 يوماً من الآن حيث كانت المباراة الأخيرة لمؤمن أمام فريق النجوم بالدوري بتاريخ 17 ديسمبر 2018 وصنع هدفاً في تلك المباراة.