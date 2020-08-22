اشتباك لفظى بين ثنائى المقاصة مودى وتونى فى لقاء المصرى البورسعيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث اشتباك لفظى بين ثنائى مصر المقاصة أحمد عبد العزيز ومحمد تونى خلال مباراتهم أمام المصرى البورسعيدى والتي تشير النتيجة لتقدم الفريق الفيومى بهدف مقابل للاشئ احرزه صلاح أمين في الدقيقة 64 من عمر المباراة المقامة بينهما من الجولة الـ21 للدورى بإستاد برج العرب .
وقام احمد مودى بتوجيه محمد تونى في إحدى الكرات بشكل مبالغ فيه الأمر الذى لم يعجب الأخير ليقوم بالرد على مودى على مرأى ومسمع من اللاعبين ، مما دفع قائد المقاصة لتعنيف تونى بشدة وطالبه بعدم الرد وهو ما أدى لتدخل زملائهم بالإضافة للجهاز الفني للمقاصة لإنهاء الموقف بسرعة .
جاءت احداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وحاول لاعبو المقاصة إحراز هدف السبق بعدما ضغطوا بكل خطوطهم وأضاع صلاح أمين ومحمد إبراهيم العديد من الفرص السهلة وارتطمت احدى الكرات في عارضة حاتم عياد حارس مرمى المصرى .
وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى : حسام عياد في حراسة المرمى ، أمامه الرباعى كريم العراقى وإسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وعبد الناصر دى ماريا وفى الوسط عمرو موسى وفريد شوقى وإيزى إيميكا وحسن على وفى الهجوم أوستن أموتو .
بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي : حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وأودو موسيس وعمرو مرعي.
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