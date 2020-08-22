شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن شوقي : الأهلى سلك كل الطرق القانونية لمنح مؤمن زكريا عقده كاملاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى أيمن شوقى نجم الأهلى الأسبق الشفاء لمؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء الذى يعانى من مرض غامض منعه من استكمال مسيرته الكروية، وقال شوقى خلال تقديمه الاستوديو التحليلى على قناة الأهلى:" مؤمن زكريا من أبناء الأهلى المخلصين وهداف مباريات القطبين والأحمر لا ينسي أولاده".

تابع أيمن شوقي :" الأهلى سلك كل الطرق القانونية لمنح مؤمن قيمة عقده كاملا وهو ما وافقت عليه وزارة الشباب والرياضة وثقتنا في ربنا كبيرة أن يعود اللاعب أفضل مما كان عليه".

واختتم أيمن شوقى حديثه موجها رسالة إلى مؤمن زكريا:" منتظرينك يا بطل ترجع تانى علشان تمتعنا فى الملعب".

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وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادى الأهلى والخاصة بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.