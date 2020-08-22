أيمن شوقي : الأهلى سلك كل الطرق القانونية لمنح مؤمن زكريا عقده كاملاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى أيمن شوقى نجم الأهلى الأسبق الشفاء لمؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء الذى يعانى من مرض غامض منعه من استكمال مسيرته الكروية، وقال شوقى خلال تقديمه الاستوديو التحليلى على قناة الأهلى:" مؤمن زكريا من أبناء الأهلى المخلصين وهداف مباريات القطبين والأحمر لا ينسي أولاده".
واختتم أيمن شوقى حديثه موجها رسالة إلى مؤمن زكريا:" منتظرينك يا بطل ترجع تانى علشان تمتعنا فى الملعب".
وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادى الأهلى والخاصة بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.
وأكد صبحي حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية، وفى مقدمتها اللاعبون، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.
يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا، وفور تلقي طلب النادى الأهلى خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادى الأهلى بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادى والموافقة على اتخاذ كافة. الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.
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