شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك ضد الأهلي لحظة بلحظة عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقل سوبر كورة، كافة أحداث مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك ضد الأهلي المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لحظة بلحظة قبل ساعات من انطلاق اللقاء وحتى إعلان الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك نهايتها.

لمزيد من التفاصيل والمتابعة الحية للقمة 120 اضغط هنا.. Advertisements طاقم حكام مباراة الزمالك ضد الأهلي طاقم حكام مباراة الزمالك ضد الأهلي ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي ، إيڤان بيبك حكم ساحة، ويعاونه جوران پاتاكي مساعد أول، وإيڤيكا مودريتش مساعد ثان، وفران يوڤيتش حكم رابع، وجوران جابريلو حكم فيديو، وتوميسلاڤ پيتروڤيتش حكم فيديو مساعد، وكلفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

موقف الاهلي والزمالك في جدول الدوري المصري

قبل قمة الزمالك ضد الأهلي، يدخل الفريق الأحمر المباراة مُتربعاً على قمة جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة.

الزمالك ضد الأهلي لحظة بلحظة عبر سوبر كورة

مباراة الزمالك ضد الأهلي يخوضها كل فريق بدافع الفوز لأسباب مختلفة، فالأحمر يسعى للثأر بعد هزيمته من الأبيض في السوبر المحلي خلال شهر فبراير الماضي بالإمارات بركلات الجزاء الترجيحية وهو اللقاء الذى شهد أحداث مثيرة في نهايته أسفرت عن توقيع العديد من العقوبات على لاعبي الفريقين كما يرغب الأهلي في تحقيق الفوز لقطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري.