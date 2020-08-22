شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء القمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن التشكيل المقرر له مواجهة فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي. ويضم التشكيل: محمد أبوجبل في حراسة المرمي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع. طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف «أوباما» وأحمد سيد «زيزو» وأشرف بن شرقي في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم. Advertisements بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمي ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكابونجو كاسونجو. الوضع في مصر

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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