«بادجي» يقود هجوم الأهلي في مواجهة الزمالك.. و«هاني» أساسيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي. الهجوم: محمد مجدي «قفشة» وجونيور أجايي وأليو بادجي. Advertisements ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان ومروان محسن وجيرالدو وعربي بدر. الوضع في مصر

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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