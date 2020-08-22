شكرا لقرائتكم خبر عن بُشري سارة من «كارتيرون» لجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ارتداء نفس الملابس الذي ارتداها خلال مواجهة السوبر المصري في الإمارات.

ويأتي ذلك قبل مواجهة الأهلي اليوم في القمة 120، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ستاد القاهرة، في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ووصلت حافلة الزمالك إلى ملعب ستاد القاهرة استعدادا لخوض المواجهة وتداول رواد مواقع التواصل صورة لكارتيرون خلال ارتدائه نفس الملابس الذي ارتداها يوم السوبر المصري والذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح على الأهلي كنوع من أنواع التفاؤل.