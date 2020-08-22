شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعاين أرضية ملعب استاد القاهرة قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتفقد ملعب استاد القاهرة قبل قليل من انطلاق مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك. وقام فايلر بمعاينة أرضية الملعب، واطمأن على الأجواء في الاستاد قبل المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي الزمالك، اليوم السبت، في إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري العام المصري، في تمام التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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