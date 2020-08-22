شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتفقدون ملعب استاد القاهرة فور وصولهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولهم استاد القاهرة الدولي، علي النزول لأرض الملعب قبل التوجه لغرف خلع الملابس لمعاينة الأرضية والتعود علي أجواء الملعب بشكل عام قبل انطلاق مواجهة القمة أمام النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، ويقودها طاقم تحكيم كرواتي.

ووصلت حافلتا فريقا الأهلي والزمالك إلي استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة القمة المقررة في تمام التاسعة مساءً، في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التيشيرت الأحمر والشورت الأسود في لقاء اليوم أمام الزمالك.

كما تحدد ظهور حارس مرمى الفريق بالزي «الموف» بالكامل، وذلك خلال لقاء اليوم، وفقًا لما حددته لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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