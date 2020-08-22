شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتفقدون ملعب استاد القاهرة فور وصولهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولهم استاد القاهرة الدولي، علي النزول لأرض الملعب قبل التوجه لغرف خلع الملابس لمعاينة الأرضية والتعود علي أجواء الملعب بشكل عام قبل انطلاق مواجهة القمة أمام النادي الأهلي.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، ويقودها طاقم تحكيم كرواتي.
ووصلت حافلتا فريقا الأهلي والزمالك إلي استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة القمة المقررة في تمام التاسعة مساءً، في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري.
ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التيشيرت الأحمر والشورت الأسود في لقاء اليوم أمام الزمالك.
كما تحدد ظهور حارس مرمى الفريق بالزي «الموف» بالكامل، وذلك خلال لقاء اليوم، وفقًا لما حددته لجنة المسابقات باتحاد الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
97,148
-
تعافي
64,318
-
وفيات
5,231
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الزمالك يتفقدون ملعب استاد القاهرة فور وصولهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.