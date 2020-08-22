شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم القمة يشيد باستاد القاهرة قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام طاقم التحكيم الكرواتي بقيادة إيفان ربيك والمقررة له قيادة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام الأهلي باستاد القاهرة الدولي بمعاينة أرض الملعب قبل انطلاق المباراة. ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز في تمام التاسعة مساء.

ووفقا لمرافق الحكام من اتحاد الكرة فان الطاقم الكرواتي أشاد باستاد القاهرة والتطوير الذي حدث به في الفترة الأخيرة، وأشاد أيضا بروعة التنظيم وأرضية الملعب.