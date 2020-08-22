شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يساند لاعبي الزمالك في القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد مع زملائه في فندق المعسكر والتوجه معهم إلى ملعب المباراة.
وعلى الرغم من خروج عواد من قائمة الزمالك لمباراة اليوم لكنه حرص على التواجد مع زملائه لدعمهم وتحفيزهم قبل مباراة القمة أمام الأهلي.
ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.
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