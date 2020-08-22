شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الشباب في قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ضم ثلاثة لاعبين فقط من الناشئين للقائمة النهائية لمباراة الفريق المهمة والمرتقبة اليوم امام الأهلي في قمة الدوري والمقررة في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأعلن كارتيرون ضم الثلاثي أسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وحسام أشرف لقائمة الفريق التي ستخوض لقاء القمة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثي الشباب في قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.